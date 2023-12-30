В Газе нашли огромное количество оружия китайского производства

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашли в Газе огромное количество оружия китайского производства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ.

Уточняется, что политическому руководству Израиля были продемонстрированы образцы используемого вооружения.

Предполагается, что оно попало в Газу не контрабандой, а доставлено в рамках организованного процесса поставок.