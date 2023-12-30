https://news.day.az/world/1626405.html В Газе нашли огромное количество оружия китайского производства
В Газе нашли огромное количество оружия китайского производства
Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашли в Газе огромное количество оружия китайского производства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ.
Уточняется, что политическому руководству Израиля были продемонстрированы образцы используемого вооружения.
Предполагается, что оно попало в Газу не контрабандой, а доставлено в рамках организованного процесса поставок.
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