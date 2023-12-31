ВОЗ заявила о риске распространения заболеваний в секторе Газа

Продолжающееся массовое перемещение на юг сектора Газа местных жителей, многие из которых вынуждены укрываться в переполненных больницах, усиливает риск распространения инфекционных заболеваний. Обеспокоенность по этому поводу выразил в социальной сети X (ранее Twitter) генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку люди продолжают массово перемещаться на юг Газы, причем некоторые семьи вынуждены переезжать по несколько раз, и многие укрываются в переполненных медицинских учреждениях, мои коллеги в ВОЗ и я по-прежнему очень обеспокоены растущей угрозой инфекционных заболеваний", - отметил он.

Гендиректор обратил внимание на тот факт, что в Газе около 180 тыс. человек страдают от заболеваний, вызванных инфекциями верхних дыхательных путей, 136,4 тыс. - от диареи, причем половину из них составляют дети в возрасте до 5 лет. Зафиксировано 55,4 тыс. случаев наличия вшей и чесотки, более 5,3 тыс. случаев ветряной оспы, 42,7 тыс. случаев кожной сыпи, в том числе свыше 4,7 тыс. - импетиго. Более 4,6 тыс. человек страдают от желтухи, 126 - от менингита.

В сложившейся ситуации ВОЗ и партнеры оказывают поддержку органам здравоохранения в усилении эпидемиологического надзора, поставляя лекарства и материалы для тестирования в целях быстрого выявления и реагирования на инфекционные заболевания, а также стремятся улучшить доступ к безопасной воде, продуктам питания, гигиене и санитарии, резюмировал Гебрейесус.

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