В КНДР сообщили о невозможности объединения Корейского полуострова

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Республикой Корея.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея, которая сделала государственной политикой "объединение на основе поглощения" и "единообразность системы", что противоречит нашему курсу по объединению Отечества на основе принципа "один народ, одно государство, две системы", - сказал Ким Чен Ын.

Он пояснил, что реальность вынуждает Пхеньян заново определить собственный подход к межкорейским связям. Генеральный секретарь указал, что КНДР и Республика Корея стали друг для друга "враждебными государствами", политика в отношении Юга больше не должна исходить только из того, там проживают одноплеменники.

По словам Ким Чен Ына, южнокорейские власти - всего лишь "приспешники колониальной администрации" США, обсуждение с ними вопросов объединения не соответствует национальному достоинству и статусу КНДР. "В том месте, что сегодня называется Южной Кореей, политика полностью исчезает, все их общество погрязло в культуре янки. Это всего лишь колониальное зависимое государство, которое полностью опирается на США в вопросах обороны и безопасности", - добавил он.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи подчеркнул, что необходимо фундаментально поменять принципы и направление усилий, определив новую политику и реорганизовав органы, которые занимаются связями с Южной Кореей.

Ким Чен Ын выступал на пленуме ЦК партии.

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