https://news.day.az/world/1626428.html Председателя армянской партии арестовали в аэропорту
Председателя армянской партии арестовали в аэропорту
В ереванском аэропорту "Звартноц" сотрудники службы безопасности задержали армянского бизнесмена и политика, бывшего депутата и нынешнего председателя партии "Сила Родины", 57-летнего жителя Гавара Тиграна Арзаканцяна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Т.Арзаканцян был одним из пассажиров рейса Ереван-Дубай, в его сумке было обнаружено 16 патронов к огнестрельному оружию неизвестного типа.
Соответствующие документы были оформлены в офисе МВД РА в аэропорту Звартноц и переданы в следственное управление Следственного комитета Армении. Возбуждено уголовное дело.
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