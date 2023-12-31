Американский эсминец сбил над Красным морем ракеты, запущенные из Йемена

Американский эсминец USS Gravely сбил две противокорабельные баллистические ракеты, запущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило центральное командование США (CENTCOM).

Перед этим принадлежащий Дании контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура сообщил, что во время прохождения южной части Красного моря был атакован ракетой и запросил помощь.

На запрос откликнулся эсминец USS Gravely. Контейнеровоз признан пригодным к плаванию, сообщений о пострадавших нет.

Это 23-е незаконное нападение хуситов на суда, осуществляющие международные морские перевозки с 19 ноября, отмечается в сообщении CENTCOM.

Как в ночь на воскресенье сообщил Пентагон, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных бесед с коллегами из Великобритании Грантом Шеппсом и Нидерландов Кайсой Оллонгрен обсудил ситуации безопасности судоходства в Красном море.

В обоих сообщениях говорится, что стороны подчеркнули, что атаки на суда "неприемлемы и глубоко дестабилизируют международный порядок, основанный на правилах".

"Остин отметил, что эти нападения представляют собой серьезную международную проблему, которая требует коллективных действий", - говорится в сообщении.

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