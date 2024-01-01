Ким Чен Ын заявил о росте ВВП КНДР

ВВП КНДР в 2023 году вырос в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе лидера КНДР Ким Чен Ына.

Согласно докладу, выдержки из которого привело Центральное телеграфное агентство Кореи, производство чугуна в стране увеличилось в 2,7 раза, производство стального проката - в 1,9, станков - в 5,1, азотных удобрений - в 1,3 раза.

"Каждый год после VIII съезда партии фиксировались небывалые чудеса и изменения, но года с таким числом поразительных побед и событий, как в этом, еще не было. Эти преобразования не дались легко", - говорится в докладе. VIII съезд Трудовой партии Кореи состоялся в январе 2021 года.

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