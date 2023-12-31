Британские ВМС получили сообщение о нападении на судно в Красном море

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании получил сообщение об инциденте в Красном море вблизи йеменского порта Ходейда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в распространенном им заявлении, неопознанное судно подверглось нападению в 60 морских милях (около 111 км) к северо-западу от Ходейды. К левому борту судна подошли три небольших катера, после чего между экипажем и нападавшими произошла перестрелка. Пострадавших среди членов экипажа нет.

В уведомлении центра отмечается, что на помощь атакованному судну пришли силы международной коалиции, которые обеспечивают свободу навигации в Красном море в рамках операции Prosperity Guardian.

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