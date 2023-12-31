У берегов Турции спасены десятки нелегальных мигрантов

Силы береговой охраны Турции успешно провели операцию по спасению нелегальных мигрантов в районе Сеферихисар, турецкой провинции Мугла, передает Day.Az.

Нелегальные мигранты были замечены у побережья Сеферихисара на резиновой лодке. После получения соответствующей информации на место были направлены катера сил турецкой береговой охраны.

В результате операции спасены 42 человека, после чего мигранты были доставлены в местное управление по делам миграции, где им предоставили необходимую поддержку и провели соответствующие процедуры.

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