Правительство Израиля утвердило замену главы МИД

Кабинет министров Израиля утвердил замену главы МИД страны. Место Эли Коэна, до сих пор руководившего министерством, займет Исраэль Кац, ныне возглавляющий Минэнерго.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Правительство этим утром (в воскресенье, 31 декабря 2023 года) утвердило назначение министра Эли Коэна министром энергетики и инфраструктуры вместо министра Исраэля Каца и назначение министра Исраэля Каца министром иностранных дел вместо министра Эли Коэна. Эти назначения подлежат одобрению Кнессетом (парламент - прим.)", - говорится в заявлении.

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