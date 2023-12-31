Премьер Финляндии заявил о необходимости укреплять безопасность страны
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал важнейшей задачей для страны укрепление ее безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Важнейшей задачей финского государственного руководства является укрепление безопасности Финляндии и финнов", - сказал он в воскресенье, выступая с новогодним обращением.
По его словам, "беспорядки на восточной границе Финляндии никуда не делись, и правительство внимательно следит за ситуацией и готовит новые решения, чтобы положить конец инструментализированной иммиграции".
Премьер подчеркнул, что приоритет отдается безопасности Финляндии и ее границ. "Мы не пойдем на компромисс в их отношении", - сказал он.
Коснулся премьер и конфликта на Украине. "Наши национальные решения, такие как увеличение мощностей по производству тяжелых боеприпасов, позволят оказать долгосрочную поддержку Украине", - заявил Орпо.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре