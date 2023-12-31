МИД Британии призвал Иран повлиять на хуситов для прекращения атак на суда в Красном море

Иран должен добиваться от йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) прекращения нападений на суда в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Разговаривал сегодня с Амиром Абдоллахияном об атаках в Красном море, которые создают угрозу как для жизней ни в чем не повинных людей, так и для глобальной экономики. Я дал ясно понять, что Иран должен разделить с другими странами ответственность за предотвращение этих нападений, учитывая, что он давно поддерживает хуситов", - написал Кэмерон, возглавлявший британское правительство в 2010-2016 годах.

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