Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая исторической необходимостью

Воссоединение материкового Китая с островом Тайвань является исторической необходимостью.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в своем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин.

"Воссоединение родины является исторической необходимостью. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР также призвал "продолжать поддерживать Гонконг и Макао в использовании их собственных преимуществ" для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно "улучшая интеграцию в общее развитие страны".

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