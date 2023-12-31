СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах и конец войны на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден победит Дональда Трампа на предстоящих выборах, больших войн на Ближнем Востоке и в Азии удастся избежать, Брюссель и Вашингтон продолжат финансировать Киев, а X (ранее Twitter) обанкротится.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с такими прогнозом на 2024 год выступили постоянные авторы деловой газеты Financial Times (FT).

Как полагают обозреватели издания, если Трамп будет допущен к участию в борьбе за пост президента США, он не сможет обойти нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, однако сами ноябрьские выборы станут "самыми неприглядными в истории США". Согласно оценкам FT, Байден победит своего соперника с минимальным перевесом в голосах, который обеспечат избиратели, считающие второй срок "очевидно стареющего" президента-демократа меньшим злом, чем возвращение его вероятного соперника-республиканца в Белый дом.

Авторы прогнозов также ожидают, что администрация Байдена сможет преодолеть разногласия в Конгрессе, добившись выделения денег на оказание помощи Украине. При этом, в случае победы Трампа вопрос о финансировании Киева станет более проблематичным. В свою очередь, Евросоюз может уже в начале 2024 года найти способ разблокировать рассчитанный на четыре года пакет помощи Украине на €50 млрд, обойдя вето Венгрии.

"Однако Украине, скорее всего, по-прежнему будет крайне сложно добиться военного прорыва, поэтому на нее будут все сильнее давить, настаивая на переговорах с Москвой", - говорится в статье.