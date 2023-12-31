Беспилотник атаковал авиабазу антитеррористической коалиции в Ираке

Беспилотник атаковал авиабазу сил международной антитеррористической коалиции в аэропорту города Эрбиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные местных антитеррористических служб.

Уточняется, что атаку совершили "незаконные вооруженные формирования".

До этого Bloomberg писало, что удары США по целям в Ираке ведут к эскалации на Ближнем Востоке.

"Очевидно, что чем дольше война между Израилем и ХАМАС будет продолжаться с такой интенсивностью, тем более вероятно, что произойдет некоторая эскалация", - приводит агентство слова экс-чиновника США Аарона Дэвида Миллера.

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