В Германии задержали несколько человек по подозрению в подготовке теракта

Три человека задержаны по подозрению в подготовке теракта в Германии с использованием автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя полиции Кельна.

В публикации отмечается, что в качестве одной из потенциальных целей для атаки назывался Кельнский собор, который является символом города, одной из самых популярных достопримечательностей в Германии. Входит в тройку самых высоких церквей мира, внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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