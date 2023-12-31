https://news.day.az/world/1626491.html В Германии задержали несколько человек по подозрению в подготовке теракта
В Германии задержали несколько человек по подозрению в подготовке теракта
Три человека задержаны по подозрению в подготовке теракта в Германии с использованием автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя полиции Кельна.
В публикации отмечается, что в качестве одной из потенциальных целей для атаки назывался Кельнский собор, который является символом города, одной из самых популярных достопримечательностей в Германии. Входит в тройку самых высоких церквей мира, внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
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