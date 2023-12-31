https://news.day.az/world/1626493.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) МВД Турции.
Землетрясение произошло в районе Юксекова провинции Хаккари. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2,52 километра.
Информации о разрушениях не поступало.
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