В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) МВД Турции.

Землетрясение произошло в районе Юксекова провинции Хаккари. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2,52 километра.

Информации о разрушениях не поступало.

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