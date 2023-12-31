Королева Дании отречется от престола после 52 лет царствования

Королева Дании Маргрете II отречется от престола в январе 2024 года. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте датской королевской династии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я решила, что сейчас - верное время. 14 января 2024 года (...) я уйду с поста королевы Дании", - указано в публикации.

Преемником королевы станет ее старший сын - наследный принц Фредерик.

Маргрете II взошла на престол 14 января 1972 года. Таким образом, ее правление продлится ровно 52 года.

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