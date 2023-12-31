Махмуд Аббас назвал Газу и Западный берег Иордана неразделимой территорией палестинцев

Сектор Газа и Западный берег реки Иордан являются неразделимыми частями единого региона, и палестинцы никогда не допустят перемещения с их земель.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

"Мы будем стойко продолжать борьбу на наших землях до победы и [обретения] независимости", - указал Аббас, слова которого привело агентство WAFA. Он добавил, что "Западный берег реки Иордан, включая Иерусалим, и сектор Газа являются единым географическим регионом, который нельзя разделить".

Он подчеркнул, что палестинцы "никогда не допустят перемещения из Газы или с Западного берега Иордана".

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