В Испании поймали беглого босса мафии

В Испании поймали беглого босса итальянской мафии Николу Рулло.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Ansa со ссылкой на управление карабинеров Неаполя.

Рулло возглавлял группировку "Контини", входящую в более крупный преступный клан "Контини". Мужчина ожидает экстрадиции в тюрьме. Он был объявлен в розыск 26 сентября 2023 года по решению прокуратуры Неаполя. В 2020 году он был освобожден из-под заключения. В Испании Рулло с 15 декабря проживал в отеле "El Plantio Golf Resort" в Аликанте.

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