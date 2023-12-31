ЦАХАЛ заявил о перехвате "враждебной воздушной цели"

Израильские истребители перехватили "враждебную воздушную цель", перелетевшую из Сирии в воздушное пространство Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен на севере Израиля, сигнализировавших о проникновении вражеского летательного аппарата, военнослужащие ВВС Израиля засекли враждебную воздушную цель, которая перелетела из Сирии на территорию Израиля. Истребители ВВС Израиля успешно перехватили цель", - говорится в сообщении.

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