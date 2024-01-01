Беспилотник-камикадзе сбили над военной базой США в Эрбиле

Силы противовоздушной обороны Ирака сбили беспилотник-камикадзе, который пытался атаковать военную базу США к северу от административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на источник в иракских спецслужбах.

"Начиненный взрывчатой беспилотник, направленный незаконными формированиями в сторону военной базы сил международной коалиции в Эрбиле, был уничтожен зенитными средствами ПВО", - говорится в заявлении источника.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших ранее против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В заявлении движения, которое приводит телеканал, говорится, что "атака боевого дрона была проведена ответ на массовые расправы, устроенные в секторе Газа израильскими оккупантами, которых поддерживают США".

30 декабря беспилотник-камикадзе атаковал оперативный штаб возглавляемой США западной коалиции на базе в окрестностях Эрбиля. По свидетельству очевидцев, на территории военного объекта раздался сильный взрыв.

Всего с 7 октября, когда началась военная эскалация на Ближнем Востоке, было совершено свыше 110 нападений на американские объекты в Ираке и Сирии.

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