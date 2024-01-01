В новогоднюю ночь во Франции сожгли сотни автомобилей

В новогоднюю ночь во Франции задержали 380 человек, также сожжено 745 автомобилей. Такие данные привел глава МВД Жеральд Дарманен в социальной сети X, передает Day.Az.

В то же время он отметил, что по сравнению с прошлым годом "было сожжено на 10 процентов меньше автомобилей". Кроме того, как утверждается, количество задержаний по всей стране также уменьшилось на 10 процентов.

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