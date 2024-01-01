ЦАХАЛ сообщила о рейде на командный центр ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении целенаправленного рейда на командный центр организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в Эш-Шуджаии в секторе Газа и уничтожении террористических объектов в этом районе, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе наземной операции на севере сектора Газа войска ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам в районе Абу-эль-Ата в Эш-Шуджаии. Эти террористические объекты использовались террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад" в качестве базы для ведения боевых действий. В ходе операции войска провели целенаправленный рейд на командный центр этих террористических организаций и обнаружили близ мечети большое количество оружия, используемого террористами", - говорится в сообщении пресс-службы.

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