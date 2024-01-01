Германия: угрозы и безопасность под Новый год

В Кельне арестованы еще три человека по подозрению в подготовке терактов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Три человека задержаны в связи с сообщениями об угрозе нападения на Кельнский собор в праздничные дни.

Аресты произошли вскоре после того, как 30-летний выходец из Таджикистана был взят под стражу в связи с предполагаемой подготовкой атаки на всемирно известный собор в западном немецком городе.

Полиция располагала данными, что подозреваемые, близкие к исламистским группам, также планировали использовать автомобиль для совершения терактов в канун Нового года. Главной мишенью назывались Рождественские базары и другие массовые мероприятия конца года.

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