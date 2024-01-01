https://news.day.az/world/1626595.html Текст обращения против Депардье подписали тысячи человек
Текст обращения против Депардье подписали тысячи человек
Так называемое контробращение против актера Жерара Депардье, опубликованное коллективом Cerveaux non disponibles ("Мозги недоступны") на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес, собрало 8 тыс. подписей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщается на странице группы в X (ранее Twitter), к настоящему моменту сбор подписей был остановлен.
"8 тыс. деятелей искусства подписали наше коллективное обращение за 48 часов", - говорится в сообщении коллектива.
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