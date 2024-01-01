Текст обращения против Депардье подписали тысячи человек

Так называемое контробращение против актера Жерара Депардье, опубликованное коллективом Cerveaux non disponibles ("Мозги недоступны") на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес, собрало 8 тыс. подписей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается на странице группы в X (ранее Twitter), к настоящему моменту сбор подписей был остановлен.

"8 тыс. деятелей искусства подписали наше коллективное обращение за 48 часов", - говорится в сообщении коллектива.

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