Беспилотник атаковал американскую военную базу в Ираке

"Исламское сопротивление в Ираке" сообщило об атаке на американскую авиабазу Аль-Харир в Эрбиле (Ирак) с помощью дрона-камикадзе "Шахед-101", передает Day.Az со ссылкой на Yeni Şafak.

Отметим, что количество атак на военные базы США на Ближнем Востоке превысило сотню с начала войны в секторе Газа.

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