Президент Финляндии призвал Европу проснуться

Европе необходимо инвестировать средства в увеличение производства вооружения, чтобы доказать свою силу и устойчивость.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в своем новогоднем обращении.

"Европа должна проснуться. Нам не нужны инвестиции в военное производство исключительно для оказания необходимой помощи. Они нужны как средство убедить, что Европа сильна. Сильна не для того, чтобы вести войны, а для того, чтобы обеспечить мир", - сказал Ниинисте.

Он уверен, что в ближайшее время ожидается "больше европейского НАТО в Европе". Кроме этого, стоит ожидать от Европы больше ответственности в сфере безопасности на фоне выборов в США и возможной смены президента.

"Четкие и быстрые шаги, направленные на то, чтобы взять на себя эту ответственность, также лучший ответ на все спекуляции о том, как выборы в США повлияют на сотрудничество в области безопасности", - отметил он.

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