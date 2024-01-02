Поезд протаранил грузовик в Австралии

Два человека погибли при столкновении товарного поезда и грузовика в Австралии, передает Day.Az со ссылкой на газету Sydney Morning Herald.

"Два машиниста погибли после того, как локомотив сошел с рельсов. Товарный поезд столкнулся с грузовиком", - говорится в материале.

Согласно данным полиции, в результате столкновения локомотив загорелся, а несколько вагонов сошли с рельсов и полностью заблокировали движение по шоссе.

При этом 75-летний водитель грузовика отделался легкими травмами, ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек из-за опасного вождения.

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