Десятки человек пострадали из-за новогодних фейерверков в Италии

То, что фиксируется в Неаполе и его окрестностях в связи с празднованием Нового года - очень серьезная ситуация.

Как сообщает Day.Az, в канун Нового года в результате неосторожного обращения с пиротехникой пострадали 36 человек, трое из них несовершеннолетние. Четыре человека были ранены из-за пуль, выпущенных "на празднование".

Помимо женщины, застреленной на балконе своего дома в Вико Маннеси, есть новости о алжирце, раненном пулей в правое плечо, выпущенной из автомобиля, которая поразила его, когда он шел пешком по Виа Марина.

Еще два человека получили ранения в ноги на улице Корсо Меридионале в Афраголе и были доставлены в больницу Вилла дей Фьори в Ачерре. По их словам, они были заняты продажей фейерверков, когда подъехал человек на скутере и потребовал денег, а затем уехал; Через полчаса скутер вернулся с двумя людьми, и пассажир выстрелил в потерпевших.

Еще трое несовершеннолетних получили ранения, один младше 13 лет, двое других находятся в возрастной группе от 13 до 17 лет.

В связи с празднованием Нового года в столице Италии и области пострадали 16 человек. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, оба госпитализированы.

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