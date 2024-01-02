Боевики ХАМАС вывели из строя десятки израильских военных машин

Палестинские боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом радикального движения ХАМАС, устроили несколько засад на пути следования израильских механизированных патрулей на востоке и юге сектора Газа. Об этом говорится в заявлении формирования, распространенном в Telegram-канале.

"В результате проведенных операций выведены из строя 26 военно-транспортных средств противника, - указывается в тексте. - Оккупационные силы потеряли не менее 15 солдат убитыми и ранеными".

В заявлении говорится, что пять израильских бронетранспортеров подорвались на минном поле в момент возвращения на базу Эль-Халиль в районе Хай-эт-Туффах. В лагере беженцев Эль-Бурейдж был взорван дом, у которого остановилось несколько единиц военной техники. Следом боевики ХАМАС открыли огонь из засады по израильским солдатам. В Джебель-эр-Рейсе и Эль-Караре на пути следования израильских военных колонн были подорваны подземные туннели.

"К северу от лагеря Эль-Бурейдж бойцы сопротивления поразили управляемой ракетой Yasin 105 израильский танк Merkava, - отмечается в тексте. - В Хан-Юнисе была применена против скопления военной техники противника ракета Badr 1 повышенной точности".