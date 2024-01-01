https://news.day.az/world/1626623.html "Подозрительная воздушная цель" из Ливана перехвачена армией Израиля
"Подозрительная воздушная цель" из Ливана перехвачена армией Израиля
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате "подозрительной воздушной цели", влетевшей в израильское воздушное пространство из Ливана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила подозрительную воздушную цель, перелетевшую [границу] со стороны Ливана", - говорится в сообщении.
"Сирены, прозвучавшие в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля, стали результатом перехвата", - добавили в пресс-службе.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре