"Подозрительная воздушная цель" из Ливана перехвачена армией Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате "подозрительной воздушной цели", влетевшей в израильское воздушное пространство из Ливана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила подозрительную воздушную цель, перелетевшую [границу] со стороны Ливана", - говорится в сообщении.

"Сирены, прозвучавшие в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля, стали результатом перехвата", - добавили в пресс-службе.

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