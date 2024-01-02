В Южной Корее совершено нападение на лидера оппозиции

Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Южной Кореи, Ли Чжэ Мён, подвергся нападению во время поездки в Пусан, передает Day.Az.

Неизвестный ранил политика ножом в шею во время пресс-конференции.

Сразу после происшествия Ли Чжэ Мён был госпитализирован. Нападавший задержан.

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