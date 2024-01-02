Япония выразила протест Южной Корее

Правительство Японии выразило протест Южной Корее из-за военных учений у спорных островов Такэсима (Токто). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил японский МИД.

По его данным, представителю южнокорейского посольства было заявлено, что подобные действия "абсолютно неприемлемы и крайне прискорбны", так как острова являются, по мнению Токио, "исконной территорией Японии".

О проведении военных маневров в этом районе ранее со ссылкой на источники сообщило агентство Yonhap.

Такэсима - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. В настоящее время острова контролируются ВС Южной Кореи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!