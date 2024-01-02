Макрона обвинили в осквернении флага Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своей новогодней речи "оскорбил" флаг страны, отодвинув его далеко на задний план, считает глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Как передает Day.Az, свое мнение он высказал в соцсети X.

Филиппо обратил внимание на то, что французский флаг позади Макрона исчез по его желанию.

"Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!" - возмутился Филиппо.

Политик предположил, что таким образом Макрон продемонстрировал свою неприязнь к французскому флагу.

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