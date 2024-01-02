В Сирии заявили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
Израильская армия нанесла авиаудар по пригороду Дамаска, сообщило сирийское министерство обороны. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, заявление опубликовано на сайте ведомства.
"<...> Израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот", - заявило Минобороны Сирии.
В ведомстве обратили внимание, что удары по позициям в пригороде Дамаска были нанесены 2 января примерно в 4:35 (совпадает с мск) утра. По данным министерства, в результате атаки был причинен материальный ущерб.
29 декабря Израиль нанес удары по позициям на юге Сирии. Согласно информации представителя военного командования республики, средства ПВО отреагировали и сбили большинство ракет. Он уточнил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет, однако зафиксированы разрушения.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре