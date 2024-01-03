Прогнозы от Маска на 2024 год

Американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что наступивший год будет хуже, чем предыдущие. Как передает Day.Az, об этом предприниматель написал на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X.

Маск, отвечая на вопрос пользователя соцсети о том, на какой год можно рассчитывать после "четырех лет сумасшествия", спрогнозировал, что 2024 год будет еще "более безумным".

До этого кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что "идеальным" вице-президентом для него мог бы стать американский предприниматель Илон Маск.

В конце декабря депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску стоит рассмотреть возможность своего участия в президентских выборах в США. По словам депутата, у бизнесмена существует "исторический шанс".

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