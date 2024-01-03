Массовые беспорядки в Нидерландах

Полиция Нидерландов арестовала более 200 человек в новогоднюю ночь во время беспорядков по всей стране.

Как сообщает Reuters, в ходе беспорядков в нескольких городах в Нидерландах полиция была атакована фейерверками и камнями. Десятки правоохранителей получили ранения, передает Day.Az.

Полиция в Роттердаме заявила, что там было подожжено более 100 автомобилей и других транспортных средств, тогда как в Амстердаме, Гааге и других городах для разгона агрессивных толп требовались отряды спецназа.

Спецназовцев также использовали по всей стране для помощи пожарным бригадам, подвергшимся нападению с фейерверками, когда они пытались потушить многочисленные пожары.

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