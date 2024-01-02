https://news.day.az/world/1626679.html В Японии возобновили движение поездов после землетрясений
В Японии возобновили движение поездов после землетрясений
Движение скоростных поездов "Синкансэн" возобновили в Японии спустя сутки после землетрясений, произошедших в центральной части страны. Об этом сообщили крупнейшие железнодорожные операторы Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что сбои в работе скоростных поездов продолжались более суток.
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