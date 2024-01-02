В Японии возобновили движение поездов после землетрясений

Движение скоростных поездов "Синкансэн" возобновили в Японии спустя сутки после землетрясений, произошедших в центральной части страны. Об этом сообщили крупнейшие железнодорожные операторы Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что сбои в работе скоростных поездов продолжались более суток.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!