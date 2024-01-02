Пассажирский самолет загорелся в аэропорту в Токио

Пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines горит на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Согласно кадрам японского общественного телевидения, горит один из двигателей самолета. В настоящее время не сообщается, в какой именно момент произошло возгорание и находятся ли на борту самолета пассажиры. Если судить по кадрам ТВ, одно из крыльев самолета серьезно обгорело, самолет двигателем оперся о землю. На месте работают пожарные расчеты, которые пытаются потушить пожар.

По информации NHK, согласно видеокадрам с камер аэропорта, пламя вспыхнуло в момент посадки. Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты, которые пытаются ликвидировать возгорание. О судьбе пассажиров лайнера информации пока нет.

Авиалайнер японской компании JAL, предположительно, столкнулся с самолетом береговой охраны в небе над токийским аэропортом, отметил телеканал. Всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать.

В компании сообщили, что в аэропорту загорелся самолет, следовавший из Саппоро в Токио.

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