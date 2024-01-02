https://news.day.az/world/1626685.html В Турции задержали десятки человек
В Турции задержали десятки человек
В Турции задержаны 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, об этом Day.Az сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в ходе операций, проведенных в 8 провинциях страны, были задержаны 33 иностранных гражданина, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.
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