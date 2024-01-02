Тяжелое ДТП в Турции

- есть погибшие и раненые - ВИДЕО

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, согласно данным, пассажирский автобус, следовавший из Стамбула в Малатью перевернулся в районе города Акчадаг.

Отмечается, что затем в перевернувшийся автобус врезался грузовик, следовавший в том же направлении.

В результате ДТП пострадали 36 человек, им оказывается медицинская помощь. Четверо погибли.

По словам начальника пожарной службы Малатьи Ахмета Кылинча, авария, предположительно, произошла из-за густого тумана и обледенения. Вследствие гололедицы и плохой видимости водитель автобуса потерял управление.

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