Пассажиры засняли видео из салона горящего в Токио самолета

Пассажиры засняли видео из салона горящего в аэропорту Токио самолета Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines. Как передает Day.Az, кадры распространили СМИ.

На видео видно, как люди экстренно эвакуируются на улицы. Известно, что в кратчайшие сроки удалось вызволить из горящего судна более 360 человек.

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся во время посадки в аэропорту Токио, предположительно, в результате столкновения с самолетом береговой охраны в небе.

Пассажирское судно следовало из города Саппоро на севере Японии в Токио. По данным телеканал NHK, всех людей, находящихся на борту, удалось эвакуировать.

На распространенных кадрах видно, как самолет полностью выгорел, а клубок черного дыма летит по воздуху. Информации о возможных пострадавших не приводится.

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