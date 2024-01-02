Турция не собирается торопиться с ратификацией членства Швеции в НАТО

Конкретную дату по ратификации членства Швеции в НАТО на голосовании в Генеральной Ассамблее Великого национального собрания (парламента) Турции еще не определили. Анкара не собирается торопиться.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам спешить некуда", - уточнил источник в законодательном органе страны.

В конце декабря стало известно об ожидании США, что Турция одобрит вступление Швеции в НАТО до конца 2023 года. По данным телеканала CNN Türk, это оказалось невозможно из-за работы турецкого законодательного органа.

Также Haber Global сообщал, что парламент Турции ушел на зимние каникулы после принятия бюджета на 2024 год и нескольких законов.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позитивные сдвиги США по сделке с F-16 сыграют роль при рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО.

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