Эсминец ВМС Ирана вошел в Красное море

Иранский эсминец Alborz ("Альборз") пересек Баб-эль-Мандебский пролив и достиг Красного моря в составе 94-й флотилии армейского флота. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Tasnim.

Причины по отправке эсминца в Красное море не называются. По данным агентства, военные корабли Ирана выполняют задачи в международных водах по обеспечению безопасности судов и борьбе с пиратами с 1988 года.

В последние месяцы участились обстрелы судов, следующих в международных водах в Красном море, на фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!