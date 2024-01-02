В результате столкновения самолета с лайнером в Токио погибли члены экипажа

Пять членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии, столкнувшегося с лайнером компании Japan Airlines (JAL) в Токио, погибли. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал NHK.

В сообщении уточнили, что подтверждена гибель пяти из шести членов экипажа борта. Одному пилоту DHC-8 удалось эвакуироваться из горящего самолета. Мужчину доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние пилота, как тяжелое.

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