Пассажиров горящего в аэропорту Токио самолета эвакуировали

Пассажиров самолета японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), который загорелся в международном аэропорту Ханеда в Токио, эвакуировали. На борту могли находиться около 400 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В самолете, который следовал из города Саппоро на острове Хоккайдо, было 379 пассажиров и членов экипажа.

На борту самолета береговой охраны, с которым столкнулся лайнер JAL, находились шестеро. Пилот самолета может быть ранен.

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