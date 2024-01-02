В Нью-Йорке произошло несколько взрывов.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Управление полиции города (New York Police Department - ​​NYPD).

Взрывы произошли на Манхэттене.

В настоящее время в этот район переброшено большое количество вертолетов и специальной техники. Информация о пострадавших уточняется.

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