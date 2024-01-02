https://news.day.az/world/1626726.html В Нью-Йорке произошло несколько взрывов - ВИДЕО
В Нью-Йорке произошло несколько взрывов - ВИДЕО
В Нью-Йорке произошло несколько взрывов.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Управление полиции города (New York Police Department - NYPD).
Взрывы произошли на Манхэттене.
В настоящее время в этот район переброшено большое количество вертолетов и специальной техники. Информация о пострадавших уточняется.
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