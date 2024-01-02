Франция закрыла посольство в Нигере

Франция закрыла свое посольство в Ниамее до нового распоряжения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

"Посольство Франции в Нигере закрыто до новых указаний, - отмечается в сообщении. - Посольство продолжит работу из Парижа".

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