https://news.day.az/world/1626733.html В Грузии зафиксировано землетрясение
В Грузии зафиксировано землетрясение
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга, передает Trend.
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в селе Баджи, в 15 километрах к западу от города Амбролаури.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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