В Грузии зафиксировано землетрясение

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга, передает Trend.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в селе Баджи, в 15 километрах к западу от города Амбролаури.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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