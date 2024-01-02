Израиль поразил офис ХАМАС в Бейруте

В ​​южном пригороде Бейрута Дахие, подконтрольном ливанской вооруженной группировке "Хезболла", произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным агентства, инцидент произошел в кондитерской.

Как передает ливанское агентства NNA СМИ Ливана, израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном пригороде Бейрута. Несколько человек ранены.

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