https://news.day.az/world/1626734.html Израиль поразил офис ХАМАС в Бейруте
Израиль поразил офис ХАМАС в Бейруте
В южном пригороде Бейрута Дахие, подконтрольном ливанской вооруженной группировке "Хезболла", произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным агентства, инцидент произошел в кондитерской.
Как передает ливанское агентства NNA СМИ Ливана, израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном пригороде Бейрута. Несколько человек ранены.
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